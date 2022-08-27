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Россия перебрасывает к украинской границе недавно сформированный армейский корпус, - CIT

Фото: Россия перебрасывает к украинской границе армейский корпус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия перебрасывает к границе с Украиной недавно сформированный третий армейский корпус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Conflict Intelligence Team.

Об этом свидетельствуют фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге: зенитного комплекса "Бук", танков Т-80БВ и Т-90М. Составы следуют из Мулино Нижегородской области на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью Украины.

Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения. Речь идет о переброске всего третьего корпуса, или по крайней мере боеготовой его части. О формировании третьего армейского корпуса в Мулино впервые заявляла украинская разведка.

Пока точно неизвестно, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса. Однако конечный пункт эшелонов корпуса находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

Ранее мы писали, что СБУ задержала россиянина на Донбассе. Бывший российский военный в свое время проходил службу в Афганистане. Вступив в ряды террористов "ДНР", мужчина воевал на Донецком направлении.

Также сообщалось, что Россия продолжает призывать мужчин из ОРДЛО для использования в наиболее горячих точках. Их не мобилизируют, а отправляют в рабство.

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