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Росія перекидає до українського кордону нещодавно сформований армійський корпус, - CIT

Фото: Росія перекидає до українського кордону армійський корпус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія перекидає до кордону з Україною нещодавно сформований третій армійський корпус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Conflict Intelligence Team.

Про це свідчать фото і відео перевезення російської військової техніки залізницею: зенітного комплексу "Бук", танків Т-80БВ і Т-90М. склади слідують з Муліно Нижегородської області на залізничну станцію Некліновка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України.

Перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання. Йдеться про перекидання всього третього корпусу, або принаймні боєготової його частини. Про формування третього армійського корпусу в Муліно вперше заявляла українська розвідка.

Поки точно невідомо, де саме російське командування планує залучити сили корпусу. Однак кінцевий пункт ешелонів корпусу знаходиться найближче до Донецької та Запорізької ділянок фронту.

Раніше ми писали, що СБУ затримала росіянина на Донбасі. Колишній російський військовий свого часу проходив службу в Афганістані. Вступивши до лав терористів "ДНР", чоловік воював на Донецькому напрямку.

Також повідомлялося, що Росія продовжує закликати чоловіків з ОРДЛО для використання в найбільш гарячих точках. Їх не мобілізують, а відправляють у рабство.

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