Росія перекидає до українського кордону нещодавно сформований армійський корпус, - CIT

Росія перекидає до кордону з Україною нещодавно сформований третій армійський корпус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Conflict Intelligence Team .

Про це свідчать фото і відео перевезення російської військової техніки залізницею: зенітного комплексу "Бук", танків Т-80БВ і Т-90М. склади слідують з Муліно Нижегородської області на залізничну станцію Некліновка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України.

Перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання. Йдеться про перекидання всього третього корпусу, або принаймні боєготової його частини. Про формування третього армійського корпусу в Муліно вперше заявляла українська розвідка.

Поки точно невідомо, де саме російське командування планує залучити сили корпусу. Однак кінцевий пункт ешелонів корпусу знаходиться найближче до Донецької та Запорізької ділянок фронту.