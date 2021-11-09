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Россия перебрасывает танки к украинской границе, - Bloomberg

Автор: Валерия Полищук

Россия перебрасывает все больше танков к украинским границам. Такие действия РФ усиливают опасения Запада по поводу сообщений о наращивании российских военных сил вблизи Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно аналитическому отчету лондонской компании Janes, батальон основных боевых танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области, согласно кадрам из социальных сетей от 7 ноября. По всей видимости, танки направляются на полигон Погоново - он находится в 250 км от границы с Украиной.

Оборонно-разведывательная компания Janes идентифицировала переброску танков и самоходной артиллерии одной и той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области на северной границе Украины 28-29 октября.

По данным компании, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск носит скрытый характер - часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. Эти действия, похоже, направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы, считают в компании.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, почему Россия снова перемещает свои войска вблизи границы Украины. В то же время военные уверяют, что наращивания российского военного присутствия нет.

Как известно, впервые информация о новых войсках у украинской границы появилась в американской газете Washington Post, однако в Минобороны сразу же ее опровергли.

Больше можете прочитать в материале РБК-Украина - "Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах".

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Российская ФедерацияГраница с Украиной