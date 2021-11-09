Росія перекидає танки до українського кордону, - Bloomberg

Згідно з аналітичним звітом лондонської компанії Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області, згідно з кадрами з соціальних мереж від 7 листопада. По всій видимості, танки направляються на полігон Погоново - він знаходиться у 250 км від кордону з Україною.

Оборонно-розвідувальна компанія Janes ідентифікувала перекидання танків і самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії в Брянську і Курську області на північному кордоні України 28-29 жовтня.

За даними компанії, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ має прихований характер - часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. Ці дії, схоже, спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози, вважають в компанії.