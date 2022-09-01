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Россия перебрасывает свои войска, чтобы усилить наступление на Донбассе, - Громов

Фото: РФ перебрасывает на Донбасс новые подразделения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военное руководство России перегруппировывает и перебрасывает войска на Донбасс и в Запорожскую область. Таким образом оккупанты усиливаются, чтобы возобновить наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"На востоке враг осуществляет перегруппировку войск Центрального военного округа с Луганско-Донецкого на Кураховское направления с целью наращивания своих войск. После восстановления боеспособности врагом дополнительно введено по одной батальйонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления" , - заявил Громов.

Он добавил, что Россия также перебросила две тактические группы из Белгородской области к Орехову (Запорожская область). Громов подчеркнул, что такие действия российского руководства, вероятно, могут свидетельствовать о возобновлении наступления на Донбассе.

Представитель Генштаба подтвердил, что Россия формирует ранее анонсированный третий армейский корпус, однако доподлинно неизвестно, прошли ли подготовку мобилизованные. По словам Громова, именно это формирование российских войск перебросят в Донецкую область.

Стоит отметить, что Громов также назвал дедлайн российского руководства для захвата территорий Донецкой области.

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