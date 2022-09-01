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Росія перекидає свої війська, щоб посилити наступ на Донбасі, - Громов

Фото: РФ перекидає на Донбас нові підрозділи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військове керівництво Росії перегруповує та перекидає війська на Донбас та в Запорізьку область. Таким чином окупанти посилюються, щоб відновити наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На сході ворог здійснює перегрупування військ Центрального військового округу з Лугансько-Донецького до Курахівського напрямку з метою нарощування своїх військ. Після відновлення боєздатності ворогом додатково введено по одній батальйонно-тактичній групі на Слов'янський та Миколаївський напрямки" , - заявив Громов.

Він додав, що Росія також перекинула дві тактичні групи з Білгородської області до Оріхова (Запорізька область). Громов підкреслив, що такі дії російського керівництва, ймовірно, можуть свідчити про відновлення наступу на Донбасі.

Представник Генштабу підтвердив, що Росія формує раніше анонсований третій армійський корпус, проте достеменно невідомо, чи пройшли підготовку мобілізовані. За словами Громова, саме це формування російських військ перекинуть у Донецьку область.

Варто зазначити, що Громов також назвав дедлайн російського керівництва для захоплення територій Донецької області.

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