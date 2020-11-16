Россия перебрасывает системы "Град" в Нагорный Карабах, - Reuters

Фото: "Град" (wikipedia.org)

Российская Федерация перебрасывает реактивные системы залпового огня в наземном коридоре, который она контролирует между Арменией и Нагорным Карабахом в качестве миротворческой миссии.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня Министерство обороны России заявило о размещении семи временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, чтобы обеспечить безопасный проход российских миротворцев в контролируемые Арменией части Нагорного Карабаха.

Журналисты издания видели в Лачинском коридоре две российские системы залпового огня "Град". Они были укомплектованы российскими экипажами, и военнослужащие подтвердили журналистам, что они прибыли из России.

У одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывало на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У второго не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик "Камаз" с российскими номерами из того же военного округа.

Кроме того, журналисты издания выявили в Нагорном Карабахе российский танк.

В заявлении Кремля говорится, что вооруженных миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Отдельного упоминания ракетных систем в нем нет.

При этом на сайте Министерства обороны России также нет фотографий с "Градами", из тяжелой техники фигурируют только БТР разных модификаций.

Напомним, РБК-Украина в материале "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе" писало, что вдоль Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы с бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой.

Кроме того, по условиям мирных соглашений, на территории Нагорного Карабаха, которая не передана Азербайджану, будет действовать российская миротворческая миссия. Также будет работать мониторинговый центр России и Турции, который будет контролировать соблюдение перемирия.