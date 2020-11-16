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Росія перекидає системи "Град" в Нагорний Карабах, - Reuters

Нагірний Карабах, Понеділок 16 листопада 2020 21:25
Росія перекидає системи "Град" в Нагорний Карабах, - Reuters
Фото: "Град" (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація перекидає реактивні системи залпового вогню в наземному коридорі, який вона контролює між Вірменією і Нагірним Карабахом, як миротворчої місії.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні Міністерство оборони Росії заявило про розміщення семи тимчасових спостережних постів в Лачинському коридорі, щоб забезпечити безпечний прохід російських миротворців в контрольовані Вірменією частини Нагірного Карабаху.

Журналісти видання бачили в Лачинському коридорі дві російські системи залпового вогню "Град". Вони були укомплектовані російськими екіпажами, і військовослужбовці підтвердили журналістам, що вони прибули з Росії.

В одного з "Градів" був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказувало на її приналежність до Закавказьких військовому округу. У другого не було номерного знака, але його супроводжував військовий вантажівка "Камаз" з російськими номерами з того ж військового округу.

Крім того, журналісти видання виявили в Нагірному Карабасі російський танк.

У заяві Кремля кажуть, що озброєних миротворців будуть супроводжувати бронетранспортери і інша техніка. Окремої згадки ракетних систем в ньому немає.

При цьому на сайті Міністерства оборони Росії також немає фотографій з "Градами", з важкої техніки фігурують тільки БТР різних модифікацій.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі" писало, що вздовж Лачинського коридору будуть розміщені російські миротворці з бронетранспортерами, автомобільною та спеціальною технікою.

Крім того, за умовами мирних угод, на території Нагірного Карабаху, яка не передана Азербайджану, буде діяти російська миротворча місія. Також буде працювати моніторинговий центр Росії і Туреччини, який буде контролювати дотримання перемир'я.

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