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Россия перебрасывает в оккупированный Крым эшелон с тяжелой техникой (видео)

Фото: Россия перебрасывает в оккупированный Крым эшелон с тяжелой техникой (видео)
Автор: Мария Кучерявец

Россия перебрасывает на территорию временно оккупированного Крыма новую партию тяжелой военной техники. Эшелон был замечен неподалеку от Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"В Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой России. Состав заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны России", - пишет издание, ссылаясь на видео, которое получило от читателей.

Указано, что на железнодорожных платформах расположена разная техника российских войск, а именно:

  • инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55,
  • гаубицы - 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО - M1990 "Farm") и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
  • танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили - в том числе на базе ракетных тягачей.

Также в составе воинского эшелона были зафиксированы крытые вагоны и цистерны с топливом.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Россия после серии взрывов начала выводить авиацию из оккупированного Крыма. Таким образом оккупанты пытаются предотвратить дальнейшие атаки.

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