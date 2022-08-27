Росія перекидає в окупований Крим ешелон з важкою технікою (відео)

Росія перекидає на територію тимчасово окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Ешелон був помічений неподалік Кримського мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
"У Крим їде ешелон із важкою військовою технікою Росії. Склад помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку Росії", - пише видання, посилаючись на відео, яке отримало від читачів.
Вказано, що на залізничних платформах розташована різноманітна техніка російських військ, а саме:
Також у складі військового ешелону були зафіксовані криті вагони та цистерни з паливом.
Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія після серії вибухів почала виводити авіацію з окупованого Криму. Таким чином окупанти намагаються запобігти подальшим атакам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.