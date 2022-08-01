Росія перекидає велику кількість військ на південь: у ГУР розповіли подробиці

Росія перекидає велику кількість військ на південь України. Зокрема, для бойових дій проти Збройних сил України РФ планує задіяти тактичні групи повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки України.

"Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. Надалі їх планується застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти Збройних сил України", - розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Росія два тижні тому вивела з Донецької області тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх в окупований Херсон. Також РФ перекидає війська зі Східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов'янськ.

Крім того, Скібіцький зазначив, що якби Росія виграла битву на півдні і сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в Росії.

Представник ГУР МО України додав, що крім додаткової зброї, Україні потрібна допомога в підготовці військ за кордоном.