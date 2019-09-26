Россия перебазировала в Крым истребительный полк для учений

В аннексированный Крым для проведения учений осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в программу тренировок входит отработка полного цикла подготовки летчиков ко взлету и посадке на авианосец на специальном тренажере - наземном испытательно-тренировочном комплексе "Нитка".

"В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщило, что командование Вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу военных учений на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем офицеров штаба 8-й армии Южного военного округа ВС России.