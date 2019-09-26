Росія перебазувала до Криму винищувальний полк для навчань

До анексованого Криму для проведення навчань здійснив перебазування на літаках Міг-29К особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що до програми тренувань входить відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до зльоту і посадки на авіаносець на спеціальному тренажері - наземному випробувально-тренувальному комплексі "Нитка".

"Найближчим часом екіпажі здадуть заліки з теоретичної підготовки та розпочнуть безпосередньо виконання польотів з тренувального комплексу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що тренування льотчиків-винищувачів на тренажері займуть близько місяця.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомило, що командування Збройних сил РФ почало підготовку до чергового етапу військових навчань на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС Росії.