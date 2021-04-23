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Россия отводит войска от украинской границы: Черноморский флот вернул на базы корабли

Автор: Анастасия Рокитна

Российские корабли после учений в Черном море возвращаются на базу в Севастополь. Россия отводит войска от украинской границы.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Сообщается, что более 20 боевых кораблей ЧФ РФ вернулись на базу после масштабных учений в Крыму.

Отметим, Россия заявила, что сегодня начала отвод войск от украинских границ. Соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться Владимиру Путину, но на Донбассе. Российский президент заявил, что готов принять Зеленского в Москве. Украинский лидер пока не дал ответ, согласен ли он.

Отметим, у Путина заявили, что отвод российский войск от границ Украины не является вопросом отношений России и США. Москва делает то, что якобы считает необходимым для своей армии.

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