Россия ответственна за нарушение прав человека в Украине и Грузии, - доклад ПА НАТО

В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ

Доклад Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию. Об этом в Facebook сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

"В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт, отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы относительно ответственности России за нарушение прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Фриз отметила, что в докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

"Улла Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил "несгибаемый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении своей власти ", - сообщает Фриз.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что делегация Верховной рады Украины сегодня, 26 мая, начала работу в весенней сессии ПА НАТО, которая проходит в столице Польши Варшаве.