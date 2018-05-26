Делегация ВР начала работу в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО

На повестке дня ряд важных вопросов, связанных с агрессивной политикой России

Делегация Верховной рады Украины начала работу в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в столице Польши Варшаве. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО.

"На повестке дня ряд важных вопросов, в частности, вызовы безопасности на евроатлантическом пространстве, связанные с агрессивной политикой России", - говорится в сообщении.

Делегация Верховной Рады Украины начала работу в Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО (м. Варшава, Польша). На повестке дня ряд важных вопросов, в частности, вызовы безопасности на евроатлантическом пространстве, связанные с агрессивной политикой России. pic.twitter.com/C0lICnDW37 — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) May 26, 2018

Напомним, 24 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина 12 июня 2018 года передаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.