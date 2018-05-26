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Делегация ВР начала работу в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО

НовостиПолитика    26.05.2018 - 12:56
Фото: делегация ВР (twitter.com/UKRinNATO)
Фото: делегация ВР (twitter.com/UKRinNATO)

На повестке дня ряд важных вопросов, связанных с агрессивной политикой России

Делегация Верховной рады Украины начала работу в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в столице Польши Варшаве. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО.

"На повестке дня ряд важных вопросов, в частности, вызовы безопасности на евроатлантическом пространстве, связанные с агрессивной политикой России", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина 12 июня 2018 года передаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Теги публикации: НАТО, делегация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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