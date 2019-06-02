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Росія відповіла на вимоги України у Гаазькому суді

Новини » Політика    02.06.2019 - 15:10
Росія відповіла на вимоги України у Гаазькому суді
Ілюстративне фото (pca-cpa.org)

Росія не вважає себе стороною спору по конвенції з фінансування тероризму

Російська Федерація заперечує наявність спору з Україною щодо конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначимо, в Гаазькому суді наступного тижня продовжаться слухання за позовом України до Росії, в рамках якого РФ звинувачують в порушенні конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. На слуханнях російська сторона збирається заявити, що суперечки між Києвом і Москвою щодо даної конвенції немає.

"Ми маємо намір обгрунтувати той факт, що Україна недобросовісно намагається задіяти механізми вирішення суперечок для досягнення політичних цілей", - повідомили в МЗС Росії .

Також у відомстві зазначили, що суперечності між країнами "не мають відношення ні до однієї з конвенцій".

"Так, розв'язана Києвом громадянська війна на Донбасі не регулюється Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму, а претензії Києва про нібито незаконне повернення Криму до складу Росії не можуть бути пред'явлені на підставі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні 2014 року суд в Гаазі ввів заходи проти Росії за расову дискримінацію в Криму. Крім того, судді закликали Москву скасувати заборону кримськотатарського Меджлісу і гарантувати права кримських татар і українців на території півострова.

У той же час трибунал не побачив причин для запровадження заходів проти Росії за фінансування тероризму.

 

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