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Россия отвела войска от Мелитополя: в ОВА назвали причину

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Запорожье, Четверг 09 июня 2022 19:43
Россия отвела войска от Мелитополя: в ОВА назвали причину Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook.com/starukholexander)
Автор: Иван Носальский

Военное руководство РФ перебросило своих солдат из оккупированного Мелитопольского района на Херсонское направление. Туда зашли боевики так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В ряде громад (Запорожской области - ред.) в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль и терроризировали население. Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация", - объяснил Старух.

Он добавил, что на место российских солдат были переброшены военные так называемой "ДНР" с целью продолжить осуществлять террор над местным населением.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области 7 июня обстреляли населенные пункты. Осколочные ранения получили несовершеннолетний парень, мужчина и женщина, также россияне похитили троих мужчин.

Также мы писали, что из оккупированных регионов Запорожской области отправили первый товарный поезд с зерном в Крым.

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