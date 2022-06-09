Россия отвела войска от Мелитополя: в ОВА назвали причину

Военное руководство РФ перебросило своих солдат из оккупированного Мелитопольского района на Херсонское направление. Туда зашли боевики так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха .

"В ряде громад (Запорожской области - ред.) в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль и терроризировали население. Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация", - объяснил Старух.

Он добавил, что на место российских солдат были переброшены военные так называемой "ДНР" с целью продолжить осуществлять террор над местным населением.