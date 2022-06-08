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В Запорожской области оккупанты ранили трех человек, еще троих похитили

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Запорожская область, Среда 08 июня 2022 08:17
В Запорожской области оккупанты ранили трех человек, еще троих похитили Фото: в Запорожской области оккупанты ранили трех человек, еще троих похитили (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожской области 7 июня оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов. Осколочные ранения получили несовершеннолетний парень, мужчина и женщина, также россияне похитили троих мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В Запорожской области враг совершенствовал инженерное оборудование второй линии обороны, проводил воздушную разведку с применением БПЛА в отдельных районах.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Захватчики произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам.

Подразделением противовоздушной обороны в пригороде областного центра была уничтожена вражеская ракета.

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений ВСУ вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Свободное поле, Волшебное, Железнодорожное, Каменское, Белогорье, Гуляйполе, Полтавка, Новоданиловка, Новоселка, Красное, Малиновка, Орехов, Ольговское, Успеновка.

Напомним, за 6 июня в Пологовском районе Запорожской области вражеские обстрелы получили три села - Гуляйполе, Верхняя Терса и Доброполье.

По состоянию на июнь Запорожская область оккупирована российскими войсками почти на 60%.

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