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Россия отступила от Киева, чтобы продолжить битву на востоке и юге, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией. Однако, страна-оккупант планирует сосредоточить войну на востоке и юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью для турецкого канала Habertürk.

"Они отошли потому что у нас мощная армия, или они отошли потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое - они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", - заявил президент.

Война России против Украины длится сорок два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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