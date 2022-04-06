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Росія відступила від Києва, щоб продовжити битву на сході й півдні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація відступила від Київської області, оскільки не змогла боротися з українською армією. Однак, країна-окупант планує зосередити війну на сході й півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

"Вони відійшли тому що у нас потужна армія, або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше - вони не витримали, не змогли тиснути на нас більше. А друге, вони дійсно розраховують битися за Донбас, за тимчасово окупований схід України й будуть бої на півдні", - заявив президента.

Війна Росії проти України триває сорок два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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УкраїнаРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський