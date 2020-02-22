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Россия отреагировала на решение Гаагского трибунала по иску Украины

Новости » Политика     22.02.2020 - 13:24
Россия отреагировала на решение Гаагского трибунала по иску Украины
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В Москве удовлетворены решением Трибунала

Москва довольна решением Гаагского арбитражного трибунала относительно юрисдикции в деле о российской морской агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В российском ведомстве выразили удовлетворение решением Трибунала о том, что он не имеет полномочий определять государственную принадлежность суши, ведь оно учитывает ключевой аргумент Кремля. Кремль утверждает, что арбитры в данном вопросе единогласно поддержали российскую сторону.

"За этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, в Москве отметили, что проанализируют и учтут выводы Трибунала относительно других российских возражений на этапе подготовки ответного российского меморандума по сути спора, который необходимо предоставить до 20 августа 2021 года.

"РФ рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела Арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в результате оставит без удовлетворения все украинские требования", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле морской агрессии Российской Федерации. Арбитражный трибунал согласился рассматривать иск в части Азовского моря и Керченского пролива.

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