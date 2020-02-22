Росія відреагувала на рішення Гаазького трибуналу щодо позову України

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У Москві задоволені рішенням Трибуналу

Москва задоволена рішенням Гаазького арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі про російську морську агресії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

У російському відомстві висловили задоволення рішенням Трибуналу про те, що він не має повноважень визначати державну приналежність суші, адже воно враховує ключовий аргумент Кремля. Кремль стверджує, що арбітри в даному питанні одноголосно підтримали російську сторону.

"За цим позовом насправді стоїть спроба довести суверенітет України над Кримом, який не існує. Очевидно, що цьому арбітражу для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити, яка держава є прибережною стосовно Криму", - заявили в МЗС РФ.

Крім того, у Москві зазначили, що проаналізують та врахують висновки Трибуналу щодо інших російських заперечень на етапі підготовки відповідного російського меморандуму по суті спору, який необхідно надати до 20 серпня 2021 року.

"РФ розраховує, що на наступному етапі розгляду даної справи Арбітражний трибунал в повній мірі врахує російську позицію і в результаті залишить без задоволення всі українські вимоги", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справі морської агресії Російської Федерації. Арбітражний трибунал погодився розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.