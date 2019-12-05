Россия отправила очередной "гумконвой" на Донбасс

Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

92-я российская колонна прибыла на пункт пропуска "Донецк" в 05:20

Российская Федерация отправила очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно отчету, в четверг, 5 декабря, в 05:20 92-я российская колонна прибыла на пункт пропуска "Донецк". Транспортных средств были проверены пограничниками и таможенниками Российской Федерации до их въезда в Украину. Все десять автомобилей въехали обратно в Российскую Федерацию к 11:35 5 декабря.

"Конвой состоял из десяти транспортных средств: одной машины сопровождения и девяти гражданских грузовых автомобилей. Из девяти грузовых автомобилей только два имели надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". В 05:20 автомобили въехали в зону таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Четверо украинских пограничников и двое таможенников также провели визуальное наблюдение за транспортными средствами снаружи. К 05:40 все машины покинули КПП в направлении Украины.

После возвращения на пункт пропуска "Донецк" колонну "гумконвоя" также осмотрели сотрудники пограничных и таможенных служб России и Украины. Один из сотрудников пограничной службы РФ сфотографировал и снял на видео всю процедуру. К 11:35 все десять автомобилей въехали обратно в Российскую Федерацию.

Напомним, 28 ноября сотрудники Государственной пограничной службы Украины зафиксировали еще один "гумконвой" от Российской Федерации. Две колонны так называемого российского "гумконвоя" проследовали через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 6 утра.

Кроме того, 21 ноября на оккупированный Донбасс с территории РФ отправилась очередная автомобильная колонна "гуманитарного конвоя". Это была 92-я колонна, которую отправляет МЧС России "для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей". По данным СМИ, масса "гуманитарной помощи" - свыше 350 тонн.