Росія відправила черговий "гумконвой" на Донбас

Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

92-я російська колона прибула на пункт пропуску "Донецьк" у 05:20

Російська Федерація відправила черговий "гуманітарний конвой" на Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Згідно зі звітом, у четвер, 5 грудня, о 05:20 92-я російська колона прибула на пункт пропуску "Донецьк". Транспортних засобів були перевірені прикордонниками і митниками Російської Федерації до їх в'їзду в Україну. Всі десять автомобілів в'їхали назад у Російську Федерацію до 11:35 5 грудня.

"Конвой складався з десяти транспортних засобів: однієї машини супроводу і дев'яти цивільних вантажних автомобілів. З дев'яти вантажних автомобілів тільки два мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". В 05:20 автомобілі в'їхали в зону митного контролю", - йдеться в повідомленні.

Четверо українських прикордонників і двоє митників також провели візуальне спостереження за транспортними засобами зовні. До 05:40 всі машини залишили КПП в напрямку України.

Після повернення на пункт пропуску "Донецьк" колону "гумконвоя" також оглянули співробітники прикордонних і митних служб Росії та України. Один із співробітників прикордонної служби РФ сфотографував і зняв на відео всю процедуру. До 11:35 всі десять автомобілів в'їхали назад у Російську Федерацію.

Нагадаємо, 28 листопада співробітники Державної прикордонної служби України зафіксували ще один "гумконвой" від Російської Федерації. Дві колони так званого російського "гумконвоя" пройшли через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" з 5:00 до 6 ранку.

Крім того, 21 листопада на окупований Донбас з території РФ вирушила чергова автомобільна колона "гуманітарного конвою". Це була 92-я колона, яку відправляє МНС Росії "для жителів самопроголошених Донецької та Луганської областей". За даними ЗМІ, маса "гуманітарної допомоги" - понад 350 тонн.