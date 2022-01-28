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Россия отправила на границу Украины медицинские подразделения, - WSJ

Новина українською →
Россия, Пятница 28 января 2022 15:04
Россия отправила на границу Украины медицинские подразделения, - WSJ Фото: Россия отправила к границе Украины медицинские подразделения (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Западные чиновники оборонных ведомств утверждают, что Россия стянула медицинские подразделения к границе Украины. По их словам, таким образом РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В материале издания говорится, что Москва достигла уровня готовности, "которого не было никогда". Однако также подчеркивают, что это не означает, то нападение неизбежно. Но в действиях РФ видят четкие предпосылки к этому.

Пока западные союзники не пришли к единому мнению по поводу намерений президента России Владимира Путина. Некоторые страны делают разные выводы, ссылаясь на одинаковые данные.

Напомним, британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал мировых бизнесменов объединиться в связи с возможным вторжением России в Украину. Он заявил, что необходимо отстоять суверенитет страны в условиях российской агрессии.

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