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Росія відправила на кордон України медичні підрозділи, - WSJ

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Росія, П'ятниця 28 січня 2022 15:04
Росія відправила на кордон України медичні підрозділи, - WSJ Фото: Росія відправила до кордону України медичні підрозділи (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Західні чиновники оборонних відомств стверджують, що Росія стягнула медичні підрозділи до кордону України. За їх словами, таким чином РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У матеріалі видання йдеться, що Москва досягла рівня готовності, "якого не було ніколи". Однак також підкреслюють, що це не означає, що напад неминучий. Але в діях РФ бачать чіткі передумови для цього.

Поки що західні союзники не дійшли єдиної думки щодо намірів президента Росії Володимира Путіна. Деякі країни роблять різні висновки, посилаючись на однакові дані.

Нагадаємо, британський мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися у зв'язку із можливим вторгненням Росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.

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