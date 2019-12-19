Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

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У МЧС РФ заявили, що це останній "гумконвой" в цьому році

Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації (МНС РФ) відправило на окуповану територію Донбасу черговий так званий "гуманітарний конвой". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як стверджують в російському МНС, це остання колона "гуманітарного конвою", яку відправляють на окупований Донбас в цьому році.

Колона перетне українсько-російський кордон у пунктах пропуску "Донецьк" та "Матвіїв Курган".

Нагадаємо, 12 грудня на окуповану територію Донецької області прибув "гуманітарний конвой" МНС РФ. Це був вже 95-й незаконний "гумконвой" Росії для жителів окупованої території Донбасу.

Крім того, у зв'язку з прибуттям незаконного "гумконвою" РФ на непідконтрольну Україні територію Донецької області в українському Міністерстві закордонних справ надіслали Москві ноту протесту. Переміщення колони також відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

Ще один "гуманітарний конвой" Росія відправляла на Донбас 5 грудня. Конвой складався з десяти транспортних засобів. Близко 11:35 всі десять автомобілів повернулися назад у Російську Федерацію.