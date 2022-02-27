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Россия отправила в Беларусь делегацию на переговоры с Украиной. Ждет решения Киева

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Москва, Воскресенье 27 февраля 2022 09:28
Россия отправила в Беларусь делегацию на переговоры с Украиной. Ждет решения Киева Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

На четвертый день войны России против Украины российский президент Владимир Путин направил делегацию в Беларусь для переговоров с Украиной. При этом на данный момент нет согласия Киева на встречу на территории этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, теперь российская сторона ждет решения Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия предлагает провести переговоры Украины и России в Будапеште.

Кроме того, предлагали организовать переговоры лидеры Турции и Азербайджана.

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