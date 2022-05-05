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Россия отменила безвизовый режим для дипломатов и журналистов из ЕС

МИД РФ (Фото: twitеr.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел России объявило об отмене безвизового въезда в страну для владельцев дипломатических паспортов из большинства европейских стран. Новые ограничения также коснутся журналистов, работников судебных органов и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД РФ.

Также РФ ввела дополнительные визовые процедуры для членов официальных делегаций, правительств, парламентов, судебных органов и журналистов из ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Таким образом Россия намерена ввести более тщательную проверку иностранцев, которые въезжают в страну для работы.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

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