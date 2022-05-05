Росія скасувала безвізовий режим для дипломатів і журналістів з ЄС

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про скасування безвізового в'їзду в країну для власників дипломатичних паспортів з більшості європейських країн. Нові обмеження також торкнуться журналістів, працівників судових органів тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС РФ.
Також РФ ввела додаткові візові процедури для членів офіційних делегацій, урядів, парламентів, судових органів і журналістів з ЄС, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Таким чином Росія має намір ввести більш ретельну перевірку іноземців, які в'їжджають в країну для роботи.
Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.
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