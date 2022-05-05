RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія скасувала безвізовий режим для дипломатів і журналістів з ЄС

МЗС РФ (Фото: twitеr.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про скасування безвізового в'їзду в країну для власників дипломатичних паспортів з більшості європейських країн. Нові обмеження також торкнуться журналістів, працівників судових органів тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС РФ.

Також РФ ввела додаткові візові процедури для членів офіційних делегацій, урядів, парламентів, судових органів і журналістів з ЄС, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Таким чином Росія має намір ввести більш ретельну перевірку іноземців, які в'їжджають в країну для роботи.

Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація