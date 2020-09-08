Россия отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу: названа причина

Министерство иностранных дел России сообщило украинской стороне, что министр Сергей Лавров срочно отбыл в командировку. Дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Он отметил, что готов к разговору с Лавровым и ждет его.

"Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговора", - сказал министр.

Кулеба убежден, что, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация.

Министр отметил, что поручение переговорить с Лавровым ему дал именно президент.

"О чем говорить? Первый вопрос: как объясняет Российская Федерация то, что случилось? Второе: остается ли она приверженной режиму прекращения огня? И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - сказал министр.

Кроме того, Кулеба заявил, что Украина проинформировала ключевых международных партнеров о том, кто на самом деле сорвал перемирие на Донбассе, и ожидает их реакции.

"Реакции пока не было. Я убежден, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет тщательно изучена в международных столицах и тогда уже будет обратная связь", - сказал Кулеба.

Напомним, 6 сентября ситуация в зоне ООС обострилась. Боевики нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный - Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области.

После этого Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе.

Ранее Кулеба рассказал, при каких обстоятельствах может состояться встреча министров иностранных дел в нормандском формате.