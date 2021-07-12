ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія відкрита до діалогу з Україною. Путін назвав умову

Новость на русском →
Москва, Понеділок 12 липня 2021 17:55
Росія відкрита до діалогу з Україною. Путін назвав умову Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з Україною. За словами Путіна, Росія готова обговорювати найскладніші питання, але є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Путіна про Україну.

Як наголосив Путін, російська сторона повинна розуміти, що Україна відстоює свої національні інтереси, а не чужі.

"Росія відкрита для діалогу з Україною та готова обговорювати найскладніші питання. Але нам важливо розуміти, що партнер відстоює свої національні інтереси, а не обслуговує чужі, не є зброєю в чиїхось руках для боротьби з нами", - йдеться у статті.

Путін додав, що Росія "з повагою ставимося до української мови і традицій", а також до прагнення українців "бачити свою державу вільною, безпечною, благополучною".

Нагадаємо, сьогодні на сайті Кремля опублікували статтю Путіна про Україну.

Як писало РБК-Україна, у своїй статті Путін звинуватив Україну в тому, що вона не хоче повертати окупований Донбас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Україна
NEWS
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою