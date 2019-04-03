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Росія відкрила у Венесуелі навчальний центр для пілотів вертольотів

Новини » Політика    03.04.2019 - 03:58
Росія відкрила у Венесуелі навчальний центр для пілотів вертольотів
Фото: російський військовий вертоліт (wikimedia.org/Igor Dvurekov)

Місцевих пілотів будуть вчити літати на бойових вертольотах російського виробництва

Росія відкрила у Венесуелі центр для навчання місцевих пілотів літати на бойових вертольотах російського виробництва. Про це повідомили у російській державній корпорації "Ростех", передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У "Ростеху" заявили, що центр був відкритий у четвер, 27 березня, того дня, коли Білий дім попередив Москву та інші країни, що підтримують Мадуро, про неприпустимість відправки військ і військової техніки до Венесуели після того, як два літаки російських ВПС з майже 100 військовослужбовцями приземлилися в районі Каракаса.

У держкорпорації уточнили, що новий навчальний центр був створений за допомогою російських фахівців і призначений для навчання венесуельських пілотів польотам на російських бойових вертольотах Мі-35М, а також російських військових транспортних вертольотах і відкритий за контрактом з венесуельським державним виробником зброї CAVIM.

Де саме розташований центр, у "Ростеху" не повідомили.

Нагадаємо, 24 березня в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній. Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями.

США попередилb Росію та інші країни, які підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що будуть розглядати відправку військовослужбовців і військової техніки в країну як "пряму загрозу" регіональній безпеці.

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