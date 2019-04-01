В Венесуэле ввели режим ограниченного потребления электроэнергии

Фото: Николас Мадуро (twitter.com/nicolasmaduro)

Режим ограниченного электропотребления вводится в стране на 30 дней

В Венесуэле ввели специальный режим ограниченного потребления электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента страны Николаса Мадуро в Twitter.

По его словам, данная мера необходима для того, чтобы сбалансировать процесс производства и распределения электричества национальной службой. Режим ограниченного электропотребления вводится в стране на 30 дней.

"Особое внимание будет уделяться тому, чтобы не влиять на электроэнергию, необходимую для обеспечения снабжения населения питьевой водой", - подчеркнул Мадуро.

Кроме того, Николас Мадуро с 1 апреля переводит государственные и частные администрации на специальный график работы - до 14:00, чтобы начать процесс стабилизации национальной электрической системы.

En los próximos 30 días se ejecutará un régimen especial de administración de cargas que permitirá equilibrar el Servicio Eléctrico Nacional. Este plan tendrá especial énfasis en no afectar la energía necesaria para garantizar el suministro del agua potable. pic.twitter.com/wW0GLYXgqt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 апреля 2019 г.

Отметим, первое масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение зафиксировали вечером 29 марта и затронуло Каракас и другие крупные города.

Напомним, Европарламент призвал ввести дополнительных санкций в отношении активов незаконных государственных органов Венесуэлы за рубежом.