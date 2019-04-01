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В Венесуэле ввели режим ограниченного потребления электроэнергии

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 10:06
В Венесуэле ввели режим ограниченного потребления электроэнергии
Фото: Николас Мадуро (twitter.com/nicolasmaduro)

Режим ограниченного электропотребления вводится в стране на 30 дней

В Венесуэле ввели специальный режим ограниченного потребления электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента страны Николаса Мадуро в Twitter.

По его словам, данная мера необходима для того, чтобы сбалансировать процесс производства и распределения электричества национальной службой. Режим ограниченного электропотребления вводится в стране на 30 дней.

"Особое внимание будет уделяться тому, чтобы не влиять на электроэнергию, необходимую для обеспечения снабжения населения питьевой водой", - подчеркнул Мадуро.

Кроме того, Николас Мадуро с 1 апреля переводит государственные и частные администрации на специальный график работы - до 14:00, чтобы начать процесс стабилизации национальной электрической системы. 

Отметим, первое масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение зафиксировали вечером 29 марта и затронуло Каракас и другие крупные города.

Напомним, Европарламент призвал ввести дополнительных санкций в отношении активов незаконных государственных органов Венесуэлы за рубежом. 

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