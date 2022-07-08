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Россия не отказалась от своих планов оккупировать всю Украину, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия не отказывается от своих планов оккупировать всю территорию Украины. Это их планы внутри государства-агрессора и они неизменны на протяжении многих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Я считаю, что они (оккупанты - ред.) в целом, в середине своего государства и внутри своих планов военно-политических не отказались от оккупации нашего государства и не отказываются много лет. Это их планы, они всегда оккупировали наше государство. Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены", - отметил Зеленский.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы еще "всерьез не начинала войну против Украины"

Добавим, как считают западные политики, глава Кремля готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому он сможет вести войну "долгое время".

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины