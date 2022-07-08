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Росія не відмовилася від своїх планів окупувати всю Україну, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія не відмовляється від своїх планів окупувати всю територію України. Це їх плани всередині держави-агресора і вони незмінні протягом багатьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Я вважаю, що вони (окупанти - ред.) в цілому, в середині своєї держави і всередині своїх планів військово-політичних не відмовилися від окупації нашої держави та не відмовляються багато років. Це їх плани, вони завжди окуповували нашу державу. Спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, а тепер вже повномасштабне вторгнення. Тому в плани Росії входить і зміна політичного керівництва та окупація всієї держави, ми абсолютно в цьому впевнені", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито ще "всерйоз не починала війну проти України"

Додамо, як вважають західні політики, голова Кремля готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому він зможе вести війну "довгий час".

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України