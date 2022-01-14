ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ отказалась отвести войска от границ Украины, а SpaceX вывела на орбиту украинский спутник: новости за 13 января

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 08:30
РФ отказалась отвести войска от границ Украины, а SpaceX вывела на орбиту украинский спутник: новости за 13 января Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Россия отказалась отвести войска от границ Украины, SpaceX запустила украинский спутник в космос, суд арестовал все акции завода "Большевик". Подробнее о том, что произошло в четверг, 13 января - в материале РБК-Украина.

Россия отказалась отвести войска от границ Украины: заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут. По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.

Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов.

Накануне голосования в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, который обязывал ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком-2". Отмечалось, что принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.

SpaceX вывела на орбиту украинский спутник "Сич-2-30"

В четверг, 13 января, состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30". Аппарат уже вышел на связь. Запуск аппарата состоялся в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.

Аппарат с общим весом в 170 килограммов будет получать цифровые изображения поверхности Земли, что важно как для обороны страны, так и для ее экономических отраслей. Работа спутника рассчитана не менее чем на 5 лет. Впрочем, фактическое существование аппарата будет зависеть от баллистических характеристик, в том числе и высоты орбиты.

Суд арестовал все акции завода "Большевик"

Суд арестовал 100% акций завода "Большевик". Государственное бюро расследований расследует уголовное производство относительно возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации этого завода.

"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении ГБР.

В Украину несется штормовой ветер и мокрый снег

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасная и мокрая. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, мокрый снег и снег с дождем. Сильные морозы начнут отступать, но в большинстве регионов сохранятся ночные морозы.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 января Украину будут пересекать атмосферные фонты. Ожидается сильный западный, северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22 м/с, местами до 25-27 м/с. В Карпатах ветер может быть еще больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины