РФ отказалась отвести войска от границ Украины, а SpaceX вывела на орбиту украинский спутник: новости за 13 января

Россия отказалась отвести войска от границ Украины, SpaceX запустила украинский спутник в космос, суд арестовал все акции завода "Большевик". Подробнее о том, что произошло в четверг, 13 января - в материале РБК-Украина.

Россия отказалась отвести войска от границ Украины: заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут. По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.

Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов.

Накануне голосования в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, который обязывал ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком-2". Отмечалось, что принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.

SpaceX вывела на орбиту украинский спутник "Сич-2-30"

В четверг, 13 января, состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30". Аппарат уже вышел на связь. Запуск аппарата состоялся в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.

Аппарат с общим весом в 170 килограммов будет получать цифровые изображения поверхности Земли, что важно как для обороны страны, так и для ее экономических отраслей. Работа спутника рассчитана не менее чем на 5 лет. Впрочем, фактическое существование аппарата будет зависеть от баллистических характеристик, в том числе и высоты орбиты.

Суд арестовал все акции завода "Большевик"

Суд арестовал 100% акций завода "Большевик". Государственное бюро расследований расследует уголовное производство относительно возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации этого завода.

"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении ГБР.

В Украину несется штормовой ветер и мокрый снег

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасная и мокрая. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, мокрый снег и снег с дождем. Сильные морозы начнут отступать, но в большинстве регионов сохранятся ночные морозы.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 января Украину будут пересекать атмосферные фонты. Ожидается сильный западный, северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22 м/с, местами до 25-27 м/с. В Карпатах ветер может быть еще больше.