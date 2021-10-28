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Россия отказалась обсуждать ситуацию с задержанным боевиком "ЛНР", - Украина в ТКГ

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Киев, Четверг 28 октября 2021 11:59
Россия отказалась обсуждать ситуацию с задержанным боевиком "ЛНР", - Украина в ТКГ Фото: задержанный боевик Андрей Косяк (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу российская сторона отказалась обсуждать ситуацию с задержанным боевиком так называемой "Луганской народной республики". Украинская сторона продолжает поднимать вопрос его российского гражданства, хотя паспорт житель Луганской области получил только в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

"Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина Андрея Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине октября украинские военные на Донбассе задержали боевика с опознавательными знаками СЦКК.

Также были опубликованы фото его документов, из которых следует, что российское гражданство Андрей Косяк получил в 2020 году.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предоставит российским дипломатам доступ к нему, хотя Украина декларирует непризнание российских паспортов, выданных жителям оккупированного Донбасса.

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