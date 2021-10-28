Росія відмовилася обговорювати ситуацію із затриманим бойовиком "ЛНР", - Україна в ТКГ

На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу російська сторона відмовилася обговорювати ситуацію із затриманим бойовиком так званої "Луганської народної республіки". Українська сторона продовжує піднімати питання його російського громадянства, хоча паспорт житель Луганської області отримав тільки в минулому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації в ТКГ.

"Також російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина Андрія Косяка: обговорювати її вони не висловили бажання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині жовтня українські військові на Донбасі затримали бойовика з розпізнавальними знаками СЦКК.

Також були опубліковані фото його документів, з яких випливає, що російське громадянство Андрій Косяк отримав в 2020 році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ надасть російським дипломатам доступ до нього, хоча Україна декларує невизнання російських паспортів, виданих жителям окупованого Донбасу.