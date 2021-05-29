Россия отказала во въезде сотруднику посольства Литвы

Российская Федерация отказала во въезде сотруднику посольства Литвы. Речь идет об атташе по вопросам культуры.

Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передает Delfi .

"Во время выполнения рутинных формальностей в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по культуре. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", - сказал Адоменас.

Напомним, ранее Литва выслала нескольких российских дипломатов на фоне дипломатической войны России с Чехией после того, как стало известно, что российская военная разведка причастна к взрывам на оружейных складах в Врбетице в 2014 году.

В разгар этого дипломатического конфликта Россия сформировала список недружественных стран. В него попали США и Чехия, этим странам запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. Европейских союз воспринял российский список недружественных стран как очередной шаг к эскалации.

Одним из критериев внесения в этот список может стать "отношение стран к российским военно-мемориальным наследиям исторической памяти".