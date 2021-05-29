Росія відмовила у в'їзді співробітнику посольства Литви

Російська Федерація відмовила у в'їзді співробітнику посольства Литви. Йдеться про аташе з питань культури.

Про це повідомив віце-міністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас, передає Delfi .

"Під час виконання рутинних формальностей у відповідь на те, що Литва не видала візу, Росія відмовилася видати візу аташе з культури. Зараз у нас в Росії немає аташе з культури", - сказав Адоменас.

Нагадаємо, раніше Литва вислала кількох російських дипломатів на тлі дипломатичної війни Росії з Чехією після того, як стало відомо, що російська військова розвідка причетна до вибухів на складах зброї у Врбетиці в 2014 році.

У розпал цього дипломатичного конфлікту Росія сформувала список недружніх країн. До нього потрапили США і Чехія, цим країнам заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. Європейський союз сприйняв Російський список недружніх країн як черговий крок до ескалації.

Одним з критеріїв внесення до цього списку може стати "ставлення країн до російських військово-меморіальних спадщин історичної пам'яті".