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Росія відмовила у в'їзді співробітнику посольства Литви

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація відмовила у в'їзді співробітнику посольства Литви. Йдеться про аташе з питань культури.

Про це повідомив віце-міністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас, передає Delfi.

"Під час виконання рутинних формальностей у відповідь на те, що Литва не видала візу, Росія відмовилася видати візу аташе з культури. Зараз у нас в Росії немає аташе з культури", - сказав Адоменас.

Нагадаємо, раніше Литва вислала кількох російських дипломатів на тлі дипломатичної війни Росії з Чехією після того, як стало відомо, що російська військова розвідка причетна до вибухів на складах зброї у Врбетиці в 2014 році.

У розпал цього дипломатичного конфлікту Росія сформувала список недружніх країн. До нього потрапили США і Чехія, цим країнам заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. Європейський союз сприйняв Російський список недружніх країн як черговий крок до ескалації.

Одним з критеріїв внесення до цього списку може стати "ставлення країн до російських військово-меморіальних спадщин історичної пам'яті".

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