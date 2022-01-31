Россия не остановится только вторжением в Украину, - Маркарова

Россия не остановится только на Украине, если решиться на вторжение. Об этом заявила посла Украины в США Оксана Маркарова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Оксаны Маркаровой в передаче "Лицом к нации" на СBC News.
По словам Маркаровой, истинная причина возможного нападения России на Украину не состоит в том, что Путин хочет заполучить именно Украину. По ее словам, проблема куда выше - атака РФ на европейскую демократию.
Напомним, что Евросоюз разрабатывает новые санкции против России. Они направлены на серьезный ущерб в экономике.
Ранее сообщалось, что санкции США способны разрушить экономику России. Издание NYT подробнее рассказало о последствиях.