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Россия не остановится только вторжением в Украину, - Маркарова

Автор: Наталья Скороход

Россия не остановится только на Украине, если решиться на вторжение. Об этом заявила посла Украины в США Оксана Маркарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Оксаны Маркаровой в передаче "Лицом к нации" на СBC News.

По словам Маркаровой, истинная причина возможного нападения России на Украину не состоит в том, что Путин хочет заполучить именно Украину. По ее словам, проблема куда выше - атака РФ на европейскую демократию.

Напомним, что Евросоюз разрабатывает новые санкции против России. Они направлены на серьезный ущерб в экономике.

Ранее сообщалось, что санкции США способны разрушить экономику России. Издание NYT подробнее рассказало о последствиях.

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Соединенные Штаты АмерикиЕвропаВторжение России в Украину