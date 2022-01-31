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Росія не зупиниться тільки вторгненням в Україну, - Макарова

Автор: Наталья Скороход

Росія не зупиниться тільки на Україні, якщо зважитися на вторгнення. Про це заявила посла України в США Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Оксани Маркарової в передачі "обличчям до нації" на СВС News.

За словами Маркарової, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не полягає в тому, що Путін хоче отримати саме Україну. За її словами, проблема куди вища - атака РФ на європейську демократію.

Нагадаємо, що Євросоюз розробляє нові санкції проти Росії. Вони спрямовані на серйозний збиток в економіці.

Раніше повідомлялося, що санкції США здатні зруйнувати економіку Росії. Видання NYT докладніше розповіло про наслідки.

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Вторгнення Росії до УкраїниЄвропаСполучені Штати Америки