Росія не зупиниться тільки вторгненням в Україну, - Макарова

Росія не зупиниться тільки на Україні, якщо зважитися на вторгнення. Про це заявила посла України в США Оксана Маркарова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Оксани Маркарової в передачі "обличчям до нації" на СВС News.
За словами Маркарової, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не полягає в тому, що Путін хоче отримати саме Україну. За її словами, проблема куди вища - атака РФ на європейську демократію.
Нагадаємо, що Євросоюз розробляє нові санкції проти Росії. Вони спрямовані на серйозний збиток в економіці.
Раніше повідомлялося, що санкції США здатні зруйнувати економіку Росії. Видання NYT докладніше розповіло про наслідки.