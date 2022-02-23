"Россия не остановится на Украине": Кулеба на ГА ООН призвал ответить на действия Путина

"Я предупреждаю каждую нацию в этой выдающейся палате. Никто не сможет отсидеть этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим государством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть", - сказал Кулеба.

Как отметил министр, начало полномасштабной войны в Украине станет