"Росія не зупиниться на Україні": Кулеба на ГА ООН закликав відповісти на дії Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що агресія Росії має бути проблемою для всіх країн. Він пояснив, що Росія не зупиниться лише на Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра на ГА ООН.
"Я попереджаю кожну націю в цій видатній палаті. Ніхто не зможе відсидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед своєю агресією проти України. Ваші держави і ваш народ зіткнуться з болючими наслідками разом з нашою державою і народом. Ось чому ми повинні використовувати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є", - сказав Кулеба.
Як наголосив міністр, початок повномасштабної війни в Україні стане
Нагадаємо, цього тижня Росія визнала так звані "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.