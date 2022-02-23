"Росія не зупиниться на Україні": Кулеба на ГА ООН закликав відповісти на дії Путіна

"Я попереджаю кожну націю в цій видатній палаті. Ніхто не зможе відсидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед своєю агресією проти України. Ваші держави і ваш народ зіткнуться з болючими наслідками разом з нашою державою і народом. Ось чому ми повинні використовувати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є", - сказав Кулеба.

Як наголосив міністр, початок повномасштабної війни в Україні стане