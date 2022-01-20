Россия не остановится на требованиях "гарантии безопасности" о невступлении Украины в НАТО, - Резников

"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И возможно следующей целью будет Берлинская стена", - сказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Кремль будет повышать ставки.

"Цивилизованный мир все еще играет в шахматы с русскими, но русские играют в покер", - отметил он.

Министр обороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России. Например, уточнил Резников, это могут быть экономические санкции, которые нужно ввести до российского вторжения на украинскую территорию.