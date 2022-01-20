Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО, - Резніков

"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", - сказав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що Кремль буде підвищувати ставки.

"Цивілізований світ все ще грає в шахи з росіянами, але росіяни грають в покер", - зазначив він.

Міністр оборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. Наприклад, уточнив Резніков, це можуть бути економічні санкції, які потрібно ввести до російського вторгнення на українську територію.