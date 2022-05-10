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Россия останется виновником разрушенного мира. Это историческая ответственность, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Россия останется виновником разрушенного мира. Москва несет историческую ответственность за войну, несмотря на политические заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"В Москве могут изображать что угодно и делать любые политические заявления. Но реальность уже не изменить. Реальность нуждается в мире. А единственным виновником того, что мир был разрушен, есть и останется Россия. Это историческая ответственность для России", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Напомним также, что к расследованию преступлений армии РФ в Украине присоединился офис прокурора МУС.

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Владимир Зеленский