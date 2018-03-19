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Россия останется трудным партнером для Европы, - МИД Германии

НовостиПолитика    19.03.2018 - 13:03
Фото: Хайко Маас (bmjv.de)
Фото: Хайко Маас (bmjv.de)

Европейский союз должен суметь продолжить диалог с Москвой, заявил Маас

Российская Федерации продолжит быть трудным партнером для международного сообщества. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя победу Владимира Путина на воскресных президентских выборах и усомнившись в справедливости их результата, передает Reuters.

Кроме того, Маас добавил, что Европейский союз должен суметь продолжить диалог с Москвой, несмотря на целый ряд спорных вопросов.

"Результаты выборов в России не стали для нас сюрпризом, как и условия их проведения. Мы не можем говорить о справедливой во всех отношениях политической конкуренции в нашем понимании”, - сказал он.

Маас подчеркнул, что Россия остается трудным партнером.

"Россия останется трудным партнером. Но Россия также будет нам необходима для разрешения крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим продолжать диалог", - заявил министр.

Комментируя дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии, Маас сказал, что Евросоюз будет оказывать поддержку Лондону и обсудит возможные меры против России, если Британия об этом попросит.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Европейский союз полностью поддерживает Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 

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Теги: Российская Федерация, Германия, Хайко Маас
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